Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard, CdM: Moioli in allenamento a Cervinia, il 12/12 debutto stagionale

02 Dic 2025 - 18:39

Allenamento a Cervinia a pochi giorni dal debutto in Coppa del Mondo per gli otto azzurri Michela Moioli, Sofia Groblechner, Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari: il gruppo selezionato dal direttore tecnico Cesare Pisoni sfrutterà il tracciato valdostano che ospiterà tra il 12 ed il 14 dicembre la prima tappa stagionale del massimo circuito, una tre giorni fatta nell'ordine di qualificazioni, sfida individuale e prova mista a squadre.

Ultimi video

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:30
L'addio a Pietrangeli

L'addio a Pietrangeli

01:28
Scomparsa Pietrangeli

Scomparsa Pietrangeli

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:39
Snowboard, CdM: Moioli in allenamento a Cervinia, il 12/12 debutto stagionale
18:17
Biathlon, Coppa del mondo: Dorothea Wierer vince la 15km a Ostersund
18:15
Milano-Cortina: in vendita ulteriori biglietti finale hockey maschile
17:59
Addio Pietrangeli, oggi camera ardente al Foro Italico
17:37
Atletica, BOclassic: fine anno con Battocletti e Crippa