Snowboard, CdM: Moioli in allenamento a Cervinia, il 12/12 debutto stagionale

Allenamento a Cervinia a pochi giorni dal debutto in Coppa del Mondo per gli otto azzurri Michela Moioli, Sofia Groblechner, Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari: il gruppo selezionato dal direttore tecnico Cesare Pisoni sfrutterà il tracciato valdostano che ospiterà tra il 12 ed il 14 dicembre la prima tappa stagionale del massimo circuito, una tre giorni fatta nell'ordine di qualificazioni, sfida individuale e prova mista a squadre.