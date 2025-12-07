Snowboard: CdM, Mirko Felicetti trionfa a Mylin nel gigante parallelo

L'Italia fa ancora festa a Mylin: Mirko Felicetti trionfa nel secondo gigante parallelo della tappa di Coppa del Mondo cinese, per tornare sul gradino più alto del podio dopo l'unico successo in carriera, datato 29 febbraio 2020, nella canadese Blue Mountain, sempre in gigante. Maurizio Bormolini si conferma sul podio, terzo: per il livignasco che resta leader della classifica generale si tratta del ventesimo podio individuale, egualmente distribuiti tra gigante e slalom. "È una vittoria che vale tutto - ha dichiarato Felicetti - ho cambiato materiali e sono molto contento. Quando le cose vanno bene, tutto sembra più facile. Dopo il quarto posto di ieri ho dato del mio meglio e sono contento di questo risultato per me, per tutti quelli che mi supportano, per il mio team. Ed ora torniamo in Europa a mangiare un po' di pasta". Dopo le prime due gare, Bormolini guida la generale con 160 punti e dieci lunghezze di margine su Felicetti, mentre al femminile Dalmasso e Miki condividono il primo posto a quota 140, con Elisa Caffond e Julie Zogg alle loro spalle (125). Sabato 13 dicembre è in programma il terzo impegno stagionale, ancora un gigante, con la tappa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo (Belluno) che proporrà le fasi finali a partire dalle 17.30.