Snowboard, CdM: Matteoli sesto in finale del Big Air di Pechino

Ian Matteoli è sesto nella finale dei Big Air di Pechino: il diciannovenne di Bardonecchia chiude ad una manciata di punti dal podio nella gara vinta dal padrone di casa Yiming Su che col bottino di 181 punti ha bissato il successo di settimana scorsa a Secret Garden. Con lui sul podio salgono anche il giapponese Kira Kimura (178,25) ed il finlandese Rene Rinnekangas (176,25). La gara dell'azzurro si è aperta con qualche difficoltà nella prima run, prontamente appianata nella seconda prova, quando ha completato il medesimo trick con un eccellente 90,75, miglior punteggio della rotazione. A quel punto le chance di podio si sarebbero giocate tutte nel terzo round, con Matteoli capace di mettere a referto un ottimo 78,50, non sufficiente purtroppo per farsi largo sul podio in una gara dai forti contenuti tecnici.