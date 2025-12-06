Logo SportMediaset

Snowboard, CdM: Matteoli sesto in finale del Big Air di Pechino

06 Dic 2025 - 16:04

Ian Matteoli è sesto nella finale dei Big Air di Pechino: il diciannovenne di Bardonecchia chiude ad una manciata di punti dal podio nella gara vinta dal padrone di casa Yiming Su che col bottino di 181 punti ha bissato il successo di settimana scorsa a Secret Garden. Con lui sul podio salgono anche il giapponese Kira Kimura (178,25) ed il finlandese Rene Rinnekangas (176,25). La gara dell'azzurro si è aperta con qualche difficoltà nella prima run, prontamente appianata nella seconda prova, quando ha completato il medesimo trick con un eccellente 90,75, miglior punteggio della rotazione. A quel punto le chance di podio si sarebbero giocate tutte nel terzo round, con Matteoli capace di mettere a referto un ottimo 78,50, non sufficiente purtroppo per farsi largo sul podio in una gara dai forti contenuti tecnici.

Per Matteoli si tratta comunque del miglior risultato personale in questa prima parte di stagione: davanti a lui hanno trovato posto anche il giapponese Yuto Miyamura (172,75) ed il neozelandese Dane Menzies (170,50). La finale femminile ha visto protagonista la britannica Mia Brookes che con 176,50 punti ha preceduto l'austriaca Hanna Karrer (146,75) e la giapponese Momo Suzuki (145,25). La Coppa del Mondo di Big Air attraversa ora il Pacifico per approdare negli Stati Uniti: dall'11 dicembre prenderà il via la tappa di Steamboat, Colorado, terzo atto stagionale.

