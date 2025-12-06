Biathlon, Ibu Cup: Passler terza sprint femminile a Obertillach

Sale sul podio Rebecca Passler nella sprint femminile di Ibu Cup andata in scena sulla pista di Obertilliach, in Austria. La 24enne altoatesina, sesta nella sprint di giovedì, si è migliorata nel medesimo format del sabato, concludendo la sua brillante prestazione senza errori e con un ritardo di 15"9 dalla vincitrice svedese Anna-Karin Heijdenberg che le è valso il terzo posto. Davanti a Passler, che festeggia il sesto podio della carriera in questa competizione, ha concluso in seconda posizione la norvegese Aasne Skrede, attardata a 7"7, mentre Martina Trabucchi si è piazzata a 46"1 con un 10/10 al poligono. Più attardate le altre azzurre, con Astrid Plosch 40sima con un errore, Linda Zingerle 45sima con tre errori, Birgit Schoelzhorn 87sima con tre errori.