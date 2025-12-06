F1, Hamilton: "Provo tanta rabbia, nient'altro da dire"
06 Dic 2025 - 15:55
06 Dic 2025 - 15:55
"Non so esprimere cosa ho in testa, c'è tanta rabbia e non ho altro da dire". Così a Sky Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, fuori ancora una volta nel Q2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.