F1, Hamilton: "Provo tanta rabbia, nient'altro da dire"

06 Dic 2025 - 15:55

"Non so esprimere cosa ho in testa, c'è tanta rabbia e non ho altro da dire". Così a Sky Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, fuori ancora una volta nel Q2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione.

