Snowboard, Bormolini: "Medaglia ai Giochi a Livigno sarebbe sogno che diventa realtà"

Il primo trionfo nella classifica generale di Coppa del Mondo nella stagione che precede la prima partecipazione ai Giochi Olimpici. Maurizio Bormolini ripercorre l'annata da poco terminata, quella in cui ha fatto meglio di tutti nello slalom gigante parallelo di snowboard. Quella che lo ha riempito di fiducia in vista di Milano Cortina 2026. "È stata una stagione speciale, la migliore della mia carriera - ci racconta -. È stata lunga e difficile, davvero intensa. Io sono sempre stato focalizzato sulla Coppa del Mondo, il mio grande obiettivo: centrarlo è stata una soddisfazione incredibile". Già archiviate le vacanze, il trentunenne di Livigno freme in attesa di ciò che sarà: "Sapere di poter partecipare a un'Olimpiade in casa ci dà tanta motivazione per lavorare, soprattutto a me che sono di Livigno. Ho tanta voglia di spingere nella marcia di avvicinamento alla stagione olimpica: si presenteranno tutti in forma per vincere, io desidero arrivare al grande appuntamento nelle migliori condizioni possibili per puntare al massimo".