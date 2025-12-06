Snowboard: Bormolini e Dalmasso, show Italia in coppa del mondo

Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto: la stagione dello snowboard si apre all'insegna dell'Italia, con quattro azzurri sui due podi del gigante parallelo di Mylin, in Cina. Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Dream Team azzurro della tavola: Bormolini riparte vincendo, dopo aver trionfato nella classifica generale della passata stagione. Il valtellinese di Livigno è imbattibile sin dal turno di qualificazione e con la vittoria in finale porta a 8 il proprio bottino di successi in Coppa del Mondo, equamente distribuiti tra gigante e slalom. Terzo posto per March che festeggia il ventunesimo podio della carriera. Tutta azzurra la finale femminile con Dalmasso che coglie il terzo successo in carriera superando Caffont. "Sono molto motivato, voglio dedicare questa vittoria a mia sorella, lei sa perché. E' sempre pazzesco duellare con Karl, lui spinge sempre oltre i limiti ed è una sfida continua. Non poteva esserci inizio migliore: sono contentissimo e speriamo di continuare così" ha detto Bormolini. "Sono contenta, gara combattuta, specie in finale. Con Elisa è stato come ritrovarci in allenamento, una sensazione davvero piacevole. Ora testa subito alla sfida di domani, sperando di ripetermi" sottolinea Dalmasso.