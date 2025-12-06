Nba: Boston travolge i Lakers, Oklahoma sa solo vincere

Oklahoma sa solo vincere, Boston si prende la passerella battendo i Lakers. Campionato Nba con squadre imbattibili, come i campioni in carica: in testa alla Western Conference con un ampio margine, i Thunder centrano la 14/a vittoria di fila battendo Dallas 132-111, con il solito Shai Gilgeous-Alexander a dettare legge (33 punti). I Thunder hanno dominato così ampiamente che il canadese, come spesso è accaduto in questa stagione, non ha avuto bisogno di giocare nel quarto quarto. Fa festa Boston che supera i Lakers 126-105 in un classico Nba tra le due franchigie più titolate. Un match però condizionato anche dalle assenze nel quintetto di Los Angeles, privo di Luka Doncic fuori per la nascita del suo secondo figlio e LeBron James, non al top causa sciatica e problemi al piede sinistro. Sebbene senza Jayson Tatum, fuori per un lungo periodo a causa della rottura del tendine d'Achille, i Celtics hanno ampiamente dominato la partita, guidati da Jaylen Brown (30 punti). Continua la marcia anche di Detroit che si conferma leader a est con una vittoria per 122-116 sui Portland Trail Blazers. Cade Cunningham ha segnato 29 punti e distribuito 9 assist, mentre Deni Avdija ha contribuito con 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist per Portland. Successo in rimonta per Denver che guidata dalla star dei Nuggets Nikola Jokic (40 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) supera 134-133 Atlanta. I San Antonio Spurs, dopo due vittorie, sono caduti contro i Cleveland Cavaliers (130-117). I Cavs hanno fatto la differenza nel terzo quarto (44-19), con Donovan Mitchell che ha segnato 28 punti contro i 28 di Devin Vassell. Gli Spurs, ora quinti nella classifica a Ovest, hanno giocato la loro decima partita in Ohio senza Victor Wembanyama. Il derby della Florida se lo aggiudica Orlando che, dopo aver vinto sei delle ultime otto partite, ha sconfitto di misura i Miami Heat 106-105: Franz Wagner ha segnato 32 punti e Jalen Suggs (22) è stato decisivo nel finale. Poco meno di 16 minuti in campo invece per Simone Fontecchio, che chiude con 5 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. I Magic sono quarti nella Eastern Conference, mentre gli Heat sono sesti. Nelle altre gare disputate, New York travolge gli Utah Jazz 146-112 con Jalen Brunson che segna 33 punti in meno di 31 minuti giocati, mentre a sorpresa cade Toronto sconfitto in casa da Charlotte 111-86, così come Chicago subisce il ko con Indiana (105-120). Krvin Durant con 28 punti trascina i Rockets al successo sui Phoenix Suns (117-98). In crisi nera i Clippers che perdono anche a Memphis (107-98), mentre Philadelphia si impone a Milwaukee 116-101.