Pesi, Antonino Pizzolato: chiesti 10 anni per violenza sessuale di gruppo

06 Dic 2025 - 11:03

La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Stessa pena, riportano i quotidiani la Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Nicola Pellegrino. Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i quattro, in un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca "nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso". Il processo è stato aggiornato a gennaio e riprenderà con le arringhe delle difese.

Pesi, Antonino Pizzolato: chiesti 10 anni per violenza sessuale di gruppo