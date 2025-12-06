Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Bormolini e Dalmasso vincono all'esordio

Maurizio Bormolini, livignasco del Gruppo sportivo Esercito detentore della Coppa del Mondo Generale, vola in finale con il miglior tempo, e nei brachets è subito show con l'austriaco Promegger che batte per una manciata di centesimi, in una race difficile e sempre con pieghe al limite a causa delle prime tre porte della pista rossa molto ghiacciata.

i Quarti sono con l'austriaco Obmann che batte come un metronomo ed è semifinale facile contro Aaron Mark che batte. Ed è prima gara e prima Big Final contro Karl.



"Neve ghiacciata, ci vuole testa" queste le parole alla Fis al termine delle qualifiche. La testa l'ha avuta in tutte le run, domando una pista e una neve molto tosta.