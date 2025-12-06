Logo SportMediaset

Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Bormolini e Dalmasso vincono all'esordio

06 Dic 2025 - 09:10
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ha preso il via la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo dalla Cina Mylin, in estrema Mongolia. Dalmasso e Bormolini Show, ed è subito vittoria.

Lucia Dalmasso è tornata, e vince la prima gara di Coppa del Mondo di PGS così come Maurizio Bormolini che è tornato a vincere subito.

Maurizio Bormolini, livignasco del Gruppo sportivo Esercito detentore della Coppa del Mondo Generale, vola in finale con il miglior tempo, e nei brachets è subito show con l'austriaco Promegger che batte per una manciata di centesimi, in una race difficile e sempre con pieghe al limite a causa delle prime tre porte della pista rossa molto ghiacciata. 
i Quarti sono con l'austriaco Obmann che batte come un metronomo ed è semifinale facile contro Aaron Mark che batte. Ed è prima gara e prima Big Final contro Karl. 

"Neve ghiacciata, ci vuole testa" queste le parole alla Fis al termine delle qualifiche. La testa l'ha avuta in tutte le run, domando una pista e una neve molto tosta.

Lucia Dalmasso, atleta Fiamme Gialle del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle volata in finale con il 4° tempo vince gli ottavi con la croata Kotnik.

Pista molto tecnica e Lucia tira fuori tutta la sua tecnicità. Quarti vs la giapponese Miki ed è subito semifinale  con la croata Maderova. Dalmasso concentrata approfitta degli errori della Maderova ed è subito Big Final, la prima della stagione olimpica, contro la Caffont. che vittoria, che coraggio, quanto morale. 

