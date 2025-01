Slittino, Cdm: Fischnaller sesto nel singolo di Winterberg

Sesto posto per Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha aperto la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, valida anche per l'assegnazione dei titoli europei. Quinto a metà gara, l'azzurro ha ceduto una posizione nella discesa decisiva con un ritardo complessivo di 0"575 nei confronti dell'austriaco Jonas Müller, vincente in 1'41"742 davanti al tedesco Max Langenhan (+0"055) e al connazionale Nico Gleirscher (+0"101); ai piedi del podio c'è ancora l'Austria con Wolfgang Kindl quarto con l'altro tedesco Felix Loch quinto. A seguire, Lukas Peccei è sedicesimo a 1"473, con Leon Felderer 18esimo a 12603 mentre Alex Gufler ha chiuso al 23esimo posto la prima frazione. La giornata sul budello tedesco si completerà quindi alle 12:30 con il via della prova a squadre.