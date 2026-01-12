Skeleton: stagione Cdm si chiude ad Altenberg, Bagnis guida azzurri

Il budello di Altenberg, in Germania, ospiterà venerdì il conclusivo atto stagionale di Coppa del Mondo, in una giornata che proporrà le due sfide inividuali per chiudere con la staffetta mista, prova che rimanderà quindi l'appuntamento alle sfide dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sul budello Eugenio Monti della località ampezzana. Conclusa con successo la missione in Coppa Europa a Innsbruck, Valentina Margaglio è pronta a rientrare nel gruppo galvanizzato dal triplice podio conquistato a St. Moritz da Amedeo Bagnis e Alessandra Fumagalli: il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato il quintetto composto da Margaglio, Bagnis, Fumagalli, Mattia Gaspari e dal confermato Pietro Drovanti.