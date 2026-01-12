Logo SportMediaset

Skeleton: stagione Cdm si chiude ad Altenberg, Bagnis guida azzurri

12 Gen 2026 - 18:46

Il budello di Altenberg, in Germania, ospiterà venerdì il conclusivo atto stagionale di Coppa del Mondo, in una giornata che proporrà le due sfide inividuali per chiudere con la staffetta mista, prova che rimanderà quindi l'appuntamento alle sfide dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sul budello Eugenio Monti della località ampezzana. Conclusa con successo la missione in Coppa Europa a Innsbruck, Valentina Margaglio è pronta a rientrare nel gruppo galvanizzato dal triplice podio conquistato a St. Moritz da Amedeo Bagnis e Alessandra Fumagalli: il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato il quintetto composto da Margaglio, Bagnis, Fumagalli, Mattia Gaspari e dal confermato Pietro Drovanti.

Il circuito maggiore si presenta all'atto conclusivo con Kim Meylemans lanciata verso il successo nella classifica di Coppa del Mondo: 1243 punti per la belga che vanta 130 lunghezze di margine sulla tedesca Jacqueline Pfeifer (1113), terza è l'austriaca Janine Flock (1102). Discorso analogo per Matt Weston nella graduatoria maschile: 1335 punti il bottino del britannico che potrà essere insidiato dal solo cinese Zheng Yin (1160), già fuori dai giochi per il successo invece e il sudcoreano Seunggi Jung, terzo a quota 1080; Amedeo Bagnis occupa la sesta piazza con 990 punti.

Saranno cinque anche gli azzurri impegnati a Winterberg, sempre in Germania, nella tappa di Coppa Europa in programma tra il 16 ed il 17 gennaio che metterà in palio nella prima giornata i titoli europei giovanili: il team azzurro potrà contare su Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Andrea Monti, Lorenzo Conti ed Angel Osakue.

