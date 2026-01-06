Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Skeleton, CdM: quattro azzurri in gara a St. Moritz

06 Gen 2026 - 17:30

Saranno quattro gli atleti azzurri in gara tra mercoledì e venerdì a St. Moritz, in Svizzera, nella penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo: il 7 gennaio la località elvetica ospiterà il recupero della gara cancellata per le avverse condizioni meteo a Winterberg la scora settimana, mentre venerdì si gareggerà anche per l'assegnazione del titolo Europeo con i due singoli seguiti dalla prova mista a squadre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato per le tre sfide sul budello elvetico Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Pietro Drovanti ed Amedeo Bagnis, grande protagonista sul budello naturale dell'Engadina nelle ultime tre stagioni, dove ha saputo raccogliere nell'ordine l'argento iridato del 2023, il primo storico successo nel 2024 ed il terzo posto nell'inverno passato. Valentina Margaglio guiderà invece il sestetto azzurro nella tappa di Coppa Europa di Innsbruck, in Austria: sul budello di Igls tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio sono in programma due giornate di sfide individuali che impegneranno la piemontese insieme a Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Andrea Monti, Lorenzo Conti ed Angel Osakue. 

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:10
Milano Cortina, Fontana: "Le Olimpiadi sono un sogno che si avvera"
18:50
Sci di fondo: a Seefeld terza tappa di Fesa Cup
17:30
Skeleton, CdM: quattro azzurri in gara a St. Moritz
16:46
Sci, CdM salto donne: Prevc a segno anche in gara 2 a Villach, Sieff 27.a
16:24
Tennis, Wta Brisbane: Sabalenka agli ottavi, Bucsa battuta in 47'