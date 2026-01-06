Skeleton, CdM: quattro azzurri in gara a St. Moritz

Saranno quattro gli atleti azzurri in gara tra mercoledì e venerdì a St. Moritz, in Svizzera, nella penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo: il 7 gennaio la località elvetica ospiterà il recupero della gara cancellata per le avverse condizioni meteo a Winterberg la scora settimana, mentre venerdì si gareggerà anche per l'assegnazione del titolo Europeo con i due singoli seguiti dalla prova mista a squadre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato per le tre sfide sul budello elvetico Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Pietro Drovanti ed Amedeo Bagnis, grande protagonista sul budello naturale dell'Engadina nelle ultime tre stagioni, dove ha saputo raccogliere nell'ordine l'argento iridato del 2023, il primo storico successo nel 2024 ed il terzo posto nell'inverno passato. Valentina Margaglio guiderà invece il sestetto azzurro nella tappa di Coppa Europa di Innsbruck, in Austria: sul budello di Igls tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio sono in programma due giornate di sfide individuali che impegneranno la piemontese insieme a Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Andrea Monti, Lorenzo Conti ed Angel Osakue.