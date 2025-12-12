Skeleton, CdM: Bagnis ottavo prima manche di Lillehammer

Amedeo Bagnis è ottavo dopo la prima manche della seconda gara stagionale di Coppa del Mondo, a Lillehammer. L'azzurro paga un ritardo di soli 34 centesimi di secondo dal britannico Matt Weston che guida la classifica provvisoria con il tempo di 51"14. Alle sue spalle, staccato di 11 centesimi, ecco il terzetto formato dall'austriaco Samuel Maier, dal cinese Zheng Yin e dal coreano Seunggi Jung. Una convincente fase guidata ha quindi permesso all'ampezzano Mattia Gaspari di limitare a 0"49 il divario da Weston, per la dodicesima piazza parziale; molto positiva anche la prova di Giovanni Marchetti, sendicesimo a 0"61: l'intero terzetto azzurro è quindi qualificato per la seconda run in programma dalle 10:49.