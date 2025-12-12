Logo SportMediaset

Sci, celebrata a Belluno Giornata Internazionale della Montagna

12 Dic 2025 - 14:02

Celebrata a Belluno la Giornata Internazionale della Montagna, con moltissime autorità ospiti della Casa dei Maestri di Belluno, per la prima parte, e presso l'Alexander Hall di Cortina, per la seconda. Presente il nuovo presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, il Ministro Roberto Calderoli, le autorità territoriali e sportive. Presente anche il Presidente della FISI, Flavio Roda, il vicepresidente Stefano Longo e la campionessa olimpica Manuela Di Centa. I temi affrontati hanno riguardato l'anno olimpico, che coinvolgerà la provincia di Belluno a pieno titolo. A Cortina si è discusso di lavoro al tempo delle Olimpiadi, di sport e turismo in montagna, di giovani e della tradizione imprenditoriale montana, e dello stato dei ghiacciai.

