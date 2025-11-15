Rugby, Quesada: "Con Sudafrica potevamo fare ancora di più"

"Il rosso a Mostert è stato fin troppo severo, sono contento perché i miei ragazzi hanno seguito il nostro piano gara: ci eravamo creati l'opportunità per fare qualcosa in più": così l'allenatore dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, dopo la sconfitta per 32-14 contro il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino. "Abbiamo dominato il primo tempo, il secondo è stato più difficile perché la partita è diventata più sporca e loro hanno avuto la meglio nei momenti chiave - l'analisi del tecnico azzurro - e dobbiamo crescere nella nostra mentalità, dobbiamo diventare più killer: spero che questa partita ci aiuti a capire dove migliorare"