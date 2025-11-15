Sci di fondo: Barp secondo e Pellegrino quinto nella 10 km TC FIS di Muonio

Ancora due azzurri nelle prime cinque posizioni della 10 km a tecnica classica maschile valevole per l'"Oloksen Tykkikisat" di Muonio, in Finlandia. Elia Barp ha concluso al secondo posto a pari merito con il padrone di casa Ristomatti Hakola, in ritardo di 1"9 dal vincitore tedesco Friedrich Moch, arrivato al traguardo con il tempo di 26'54"4. Positivo il test pure per Federico Pellegrino, quinto a 12"4 da Moch. Così gli altri azzurri: ventesima posizione per Simone Daprà a 41"8, ventiduesimo Davide Graz a 46"8, ventiquattresimo Paolo Ventura a 51"4. In campo femminile due finlandesi davanti a tutte: Johanna Matintalo ha preceduto con il tempo di 30'21"5 la connazionale Jasmi Joenssu di 7"4, che ha condiviso la seconda posizione con l'austriaca Teresa Stadlober a 7"4. Ottava Caterina Ganz a 37"5, mentre Maria Gismondi è finita 32sima a 2'19". Domenica 16 novembre in programma la terza e ultima gara del trittico, una 10 km a tecnica libera.