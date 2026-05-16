Playoff Nba: San Antonio in finale di conference, Detroit sul 3-3

Gli Spurs dominano gara-6 in casa dei Timberwolves 139-109 e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference per la prima volta dal 2017. San Antonio impone subito il ritmo e non lascia mai spazio alla rimonta, trascinata da uno straordinario Stephon Castle (32 punti, 11 rimbalzi, 6 assist) e da un solido Victor Wembanyama (19 punti). Decisivo anche De'Aaron Fox con 21 punti in una gara chiusa con il 55,7% dal campo. Minnesota paga la serata storta di Anthony Edwards (24 punti ma 9/27 al tiro) e non basta la panchina. A Est, i Detroit Pistons espugnano Cleveland 115-94 in gara-6 e portano la serie sul 3-3. I Cavs, fin qui imbattuti in casa nei playoff, crollano sotto i colpi di Cade Cunningham (21 punti e 8 assist) e Jalen Duren (15 punti e 11 rimbalzi). Detroit domina nel pitturato e sulle palle perse, piazzando break decisivi nel terzo quarto. Cleveland spreca il match point: male Donovan Mitchell (6/20), non basta James Harden (23 punti). La serie si decide in gara-7.