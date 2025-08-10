Logo SportMediaset
Sinner: "Il golf? Alcaraz troppo forte per me"

10 Ago 2025 - 10:37

Esordio convincente per Jannik Sinner a Cincinnati. Superato agevolmente l'argentino Galan con un doppio 6-1, l'altoatesino commenta il suo match: "Le partite sono sempre così diverse rispetto alle sessioni di allenamento, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi. Sono molto felice perché qui la palla viaggia, è veloce, bisogna servire con molta precisione, ma anche con il giusto ritmo se si vuole andare lontano nel torneo. E oggi ho sentito che in certi momenti stavo servendo nei punti che volevo. Però c'è ancora un po' di margine per migliorare. Però, per essere un match di primo turno, non potevo chiedere di meglio. Quindi sono molto felice. Tornare qui, con questo pubblico incredibile, è fantastico". Tra un match e l'altro ama giocare a golf: "È una cosa che mi piace fare insieme alla squadra quando possiamo. Qui a Cincinnati siamo andati già due o tre volte, mi rilasso, è un bel modo di trascorrere tempo libero. Però non sono un gran giocatore - ammette -, se a qualcuno finisce una palla nel golf car è probabile che sia la mia...". 

Lo stesso passatempo di Carlos Alcaraz, che gioca da tanto tempo e qualche giorno fa ha trascorso qualche ora sui green insieme a Casper Ruud, un altro super appassionato. Ma al momento una giornata tra le buche tra Sinner e Alcaraz non è all'ordine del giorno: "Con Carlos? No no, lui è troppo forte per me...".

