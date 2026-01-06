Sicurezza dei ciclisti, ex campioni a sostegno della proposta di legge

Continua il lavoro comune tra istituzioni ed ex campioni sulla proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti, condivisa da tutte le forze politiche e costruita partendo dall'esperienza di chi la strada la vive ogni giorno. Tra i testimonial dell'iniziativa ci sono Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci e Vincenzo Nibali. Il testo, con primo firmatario l'onorevole Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, ha trovato, fin dai propri esordi, il supporto e la disponibilità di figure chiave delle prefetture e della Polizia di Stato, di istituzioni e autorità sportive.