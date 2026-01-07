Tennis, United Cup: la Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale

La Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale alla United Cup di tennis, a Perth. Nel primo singolare la svizzera Belinda Bencic ha battuto l'argentina Solana Sierra in due set col punteggio di 6-2, 6-2. Nel secondo singolare, invece, Sebastian Baez (n.43) ha superato l'eterno Stan Wawrinka col punteggio di 7-5, 6-4 in quasi due ore di gioco. Nel doppio misto decisivo, infine, Belinda Bencic e Jakub Paul hanno sconfitto Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi per 6-3, 6-3. In semifinale la Svizzera affronterà una tra Belgio e Repubblica Ceca.