Milano Cortina: avviato l'impianto per il prelevamento d'acqua dal Boite

È operativa a pieno regime la nuova presa di adduzione dal torrente Boite a Cortina D'Ampezzo, infrastruttura chiave per l'innevamento programmato delle piste olimpiche. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'impianto ha iniziato a funzionare dalla Vigilia di Natale e da allora lavora senza interruzioni a servizio dei Giochi invernali di Milano Cortina, rispettando gli obiettivi fissati dal Mit e da Simico. L'acqua viene prelevata dal Boite e accompagnata fino al bacino di Po' Drusciè, in quota, dove viene messa a disposizione del sistema di innevamento. A regime, l'impianto assicura una portata fino a 98 litri al secondo, rendendo disponibile il fabbisogno idrico necessario alla produzione di neve tecnica sulle piste che ospiteranno le competizioni olimpiche. Il percorso - sottolinea il Mit - è pensato per garantire affidabilità, operativa e rispetto dell'ambiente montano, senza interferire con il paesaggio.