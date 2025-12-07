Formula 1, Vasseur: "Il 2026? Necessario sviluppo tutto l'anno"

Frederic Vasseur fa il bilancio della Ferrari al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina il team principal della scuderia di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista, con Charles Leclerc che ha concluso ai piedi del podio, mentre Lewis Hamilton ha rimontato diverse posizioni, centrando comunque la top10. "Charles ha centrato un buon quarto posto - ha detto - Lewis ha saputo risalire la china e ha chiuso ottavo. Non male. Perchè siamo passati alla strategia a due soste? L'abbiamo fatto per provare a costringere gli avversari a commettere un errore".