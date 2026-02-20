Sei Nazioni: l'Italia con Capuozzo estremo contro la Francia

20 Feb 2026 - 16:23

L'estremo azzurro Ange Capuozzo sarà titolare nella formazione dell'Italia che domenica a Lille affronterà la Francia nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. Il giocatore dello Stade Toulousain, indisponibile nelle partite precedenti, è l'unica novità nel XV azzurro appena ufficializzato dal ct, Gonzalo Quesada, per la partita che metterà in palio il Trofeo Garibaldi e l'Italia per l'occasione giocherà con la maglia 'Rosso Garibaldi', colore che richiama le giubbe dei garibaldini. Capuozzo sarà il vertice del triangolo allargato completato ancora una volta da Lynagh e Ioane. La coppia di centri è formata da Menoncello e Marin con le chiavi della mediana affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea insieme a capitan Lamaro presenti Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani. Seconda linea composta da Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea ci saranno Ferrari, Nicotera e Fischetti. Quello di domenica sarà il confronto numero 51 tra le due squadre con l'ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato sul 13-13 col palo colpito da Garbisi a tempo scaduto. L'arbitro sarà l'irlandese Andrew Brace. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 31 caps), 14 Louis Lynagh (Benetton, 11 caps), 13 Tommaso Menoncello (Benetton, 36 caps), 12 Leonardo Marin (Benetton, 19 caps), 11 Monty Ioane (Lione, 44 caps), 10 Paolo GARBISI (Toulon, 51 caps), 9 Alessandro Fusco (Zebre Parma, 22 caps), 8 Lorenzo Cannone (Benetton, 35 caps), 7 Manuel Zuliani (Benetton, 40 caps), 6 Michele Lamaro (cap, Benetton, 51 caps), 5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 16 caps), 4 Niccolò Cannone (Benetton, 60 caps), 3 Simone Ferrari (Benetton, 71 caps), 2 Giacomo Nicotera (Stade Français, 38 caps), 1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 60 caps). A disposizione: 16 Pablo Dimcheff (Colomiers Rugby, 3 caps), 17 Mirco Spagnolo (Benetton, 21 caps), 18 Giosuè Zilocchi (Benetton, 24 caps), 19 Federico Ruzza (Benetton, 69 caps), 20 Riccardo Favretto (Benetton, 10 caps), 21 David Odiase (Zebre Parma, 4 caps), 22 Alessandro Garbisi (Benetton, 21 caps), 23 Paolo Odogwu (Benetton, 8 caps).

