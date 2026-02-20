Arrampicata sportiva, al via le tappe di qualificazione del Red Bull Ivy 2026

Red Bull Ivy torna nel 2026 con un’idea semplice e irresistibile: trasformare la parete in un gioco di squadra fatto di ritmo, tensione e divertimento. E quest’anno lo fa con una novità: un format più accessibile, pensato per aprire la sfida a un pubblico più ampio e rendere l’evento ancora più coinvolgente. Altra grande novità riguarda la data della finalissima, anticipata al 24 aprile presso la palestra Solid Climbing di Buccinasco. Il percorso è già tracciato: quattro qualifier indoor, una community sempre più grande e un’edizione 2026 pensata per far partecipare davvero tutti. Quattro tappe, quattro palestre, un’unica direzione: la Finale di Buccinasco.



Calendario Qualifier:

BIG WALLS (Monza e Brianza) – venerdì 27 febbraio 2026 (con la presenza di Bea Colli)

ROCKSPOT (Milano) – mercoledì 4 marzo 2026

OROBIA (Bergamo) – giovedì 5 marzo 2026

C.A.T (Torino) – sabato 7 marzo 2026



Durante ogni tappa speaker e musica accompagneranno le sfide con Simone Raina (speaker) e Andrea Ciscato (DJ). Inoltre, Bea Colli, stella dell’arrampicata italiana e atleta Red Bull, sarà presente in due momenti chiave: al primo qualifier (Big Wall) e alla Finale del Sold Climbing Club di Buccinasco.