Lindsey Vonn, calvario infinito: "Altra operazione da sei ore, che dolore"

"Solo un breve aggiornamento...il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di sei ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Lo scrive in un post su X Lindsey Vonn, che si è sottoposta al quinto intervento chirurgico dopo la rovinosa caduta ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.