Ciclismo, UAE Tour: Milan vince la quinta tappa, Tiberi leader generale

20 Feb 2026 - 15:04

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la quinta tappa, la Dubai Stage, dell'ottava edizione dell'UAE Tour, davanti a Erlend Blikra (Uno-X Mobility) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) conserva la Maglia Rossa della corsa e guida la Classifica Generale. Pochi secondi dopo l'arrivo di tappa, il vincitore di tappa Jonathan Milan ha dichiarato: "Essendo arrivato terzo qui l'anno scorso, sapevo quanto fosse importante essere davanti alla penultima curva. Ma ero ancora molto lontano dal traguardo. La mia squadra aveva controllato molto bene la tappa, ma alla fine è stato difficile rimanere uniti. Mi hanno posizionato molto bene e ho trovato la strada per lo sprint. Sono super contento di questo risultato. Volevo ottenere il massimo dopo gli enormi sforzi dei miei compagni di squadra. Domani non sarà una tappa per me, ma spero di vincere di nuovo domenica".

