Seconda edizione del Torneo di pallanuoto Licei in Vasca: vince la squadra del 'Mercalli'

Il Liceo Scientifico Mercalli di Napoli è il vincitore della seconda edizione di "Licei in vasca", torneo di pallanuoto riservato agli Istituti superiori di Napoli, organizzato dalla Federnuoto campana e svoltosi nella piscina Scandone. Nella finale, disputata davanti a un foltissimo pubblico di studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti, i ragazzi del Mercalli, che nella scorsa edizione si erano classificati al secondo posto, hanno sconfitto con il punteggio di 8-6 il Liceo Vittorini di Napoli. In precedenza nella finale per il terzo e quarto l'Istituto Pontano aveva avuto la meglio sul Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Statale Salvatore Cantone, vincitore lo scorso anno. Al torneo cominciato nello scorso mese di novembre, hanno partecipato gli studenti di 12 scuole napoletane suddivise in due gironi. Questa la classifica finale:1) Mercalli, 2) Vittorini, 3) Pontano, 4) Cantone, 5 Nitti, 6) Caccioppoli, 7) Imbriani, 8) Bernini, 9) Salesiani, 10) Pansini, 11) Pagano, 12) Suor Orsola. Le premiazioni finali - la manifestazione è stata sostenuta dallo sponsor tecnico B-Personal - sono state effettuate dall'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, dal presidente del comitato campano della Federnuoto, Paolo Trapanese, dal consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana, Sergio Colella, dal coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Raimondo Bottiglieri, dal delegato Fin, ideatore e organizzatore del torneo, affiancato da Nadia Negrelli, Sergio d'Abundo e da Amedeo Acquaviva Coppola, delegato del presidente Fin Campania per le attività sociali. Riconoscimenti speciali sono andati a Leonardo Russo, dell'Istituto Nitti, giudicato miglior giocatore del torneo al quale è andato il trofeo intitolato a Sante Marsili e che è stato premiato da Christian Presciutti, tecnico della nazionale giovanile di pallanuoto; a Guido Di Prisco, del Mercalli, miglior portiere della manifestazione; ad Antonio Paduano, del Suor Orsola, miglior giocatore tra gli studenti prestati alla pallanuoto; ad Annamaria Di Stefano, dell'Istituto Nitti, migliore giocatrice. Premiati anche i due migliori gruppi di cheerleader che hanno animato l'attesa tra le partite: al primo posto si sono classificate le ragazze del Vittorini e al secondo quelle dei Salesiani. "Il torneo Licei in Vasca - ha sottolineato l'assessore Ferrante - è un'iniziativa della quale vado fiera perché questa piscina, da quando è diventata Centro Federale di Eccellenza, non solo è in grado di ospitare i campioni nazionali e internazionali del nuoto e della pallanuoto ma anche e soprattutto è piscina della comunità, della collettività. E avere qui ragazzi di 12 scuole di Napoli che da novembre hanno preso parte a questo torneo, facendo sport e divertendosi tutti i giorni, è veramente qualcosa di cui andare molto fieri". "Licei in vasca - ha detto il presidente Trapanese - dà l'occasione alla Scandone di diventare viva. Avere tutti i licei napoletani che si sfidano, questo spettacolo straordinario di questi giovani che finalmente si vedono sugli spalti e in acqua per competere su cose belle e per giocare insieme è sicuramente un grande successo della città. Ed è un grande successo di questa Amministrazione con il Sindaco Manfredi, con l'Assessore Ferrante e con tutto il gruppo che ha voluto questo Centro di Eccellenza che è diventato la casa dello sport, la casa di tutte le discipline acquatiche. Abbiamo avuto le finali di Coppa Italia, la Nazionale in allenamento, avremo una sfida Italia-Ungheria a giugno. Sicuramente sono delle occasioni straordinarie per dare ai giovani delle indicazioni solo verso cose belle. Vedere questo spettacolo di tutti questi ragazzi che si sfidano, tutte queste ragazze con le squadre di cheerleader, è veramente una grande gioia ed è un messaggio educativo importantissimo in un momento di emergenza come quello di oggi. Bisogna fare tantissimo per questi giovani e questo sicuramente è un piccolo contributo, è un'occasione, un'opportunità, appunto, per impegnarli solo verso cose belle". "Vince la Napoli dei giovani. Un vero successo la seconda edizione di Licei in Vasca - ha osservato Sergio Colella - Bello davvero vedere ancora una volta il Centro Federale Scandone gremito, dopo la recente Final Eight di Coppa Italia. Scuola e sport: binomio perfetto e possibile. Sono le due agenzie educative per eccellenza che permettono ai ragazzi di diventare validi e qualificati cittadini del domani, accomunate dal costante impegno per il raggiungimento degli obiettivi: sana formazione e affermazione concreta". "Si è conclusa oggi - ha detto Raimondo Bottiglieri - questa manifestazione che è durata ben cinque mesi e che ha visto la partecipazione di 12 scuole, incrementando notevolmente il numero rispetto all'anno scorso. E' una cosa bellissima perché quest'anno almeno 250 ragazzi sono scesi in vasca a provare questa disciplina, mentre i ragazzi delle scolaresche complessivamente coinvolti sono stati molti di più. Questa manifestazione costituisce una promozione per lo sport scolastico decisamente all'avanguardia e che sta portando i suoi frutti nella scuola napoletana". Per Sergio D'Abundo "la vittoria più bella è la risposta che hanno dato tutti questi ragazzi oggi alla Scandone, è vedere migliaia di ragazzi venire a fare e a vedere sport, a tifare per i propri compagni. Il risultato è importante, ma lo è soprattutto vedere tanti ragazzi che si divertono, che si uniscono, che festeggiano tra di loro e che tifano anche per le altre scuole. Questo è il segnale che noi vogliamo dare, l'unione non la divisione".