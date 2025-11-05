Sci: slalomisti in allenamento a Sölden tra il 6 e il 10 novembre

Saranno sei gli atleti che dal 6 al 10 novembre sfrutteranno le piste di Sölden per definire la preparazione in vista dei primi impegni stagionali tra i paletti stretti. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Tobias Kastlunger. Il primo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo è previsto per domenica 16 novembre a Levi, seguito la settimana successiva dalla prova di Gurgl, in Austria. Allenamento a Solda, in provincia di Bolzano, invece per Stefano Pizzato, Simon Talacci, Davide Seppi ed Edoardo Saracco, a scopo riabilitativo.