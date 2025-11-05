Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci: slalomisti in allenamento a Sölden tra il 6 e il 10 novembre

05 Nov 2025 - 20:05
© Getty Images

© Getty Images

Saranno sei gli atleti che dal 6 al 10 novembre sfrutteranno le piste di Sölden per definire la preparazione in vista dei primi impegni stagionali tra i paletti stretti. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Tobias Kastlunger. Il primo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo è previsto per domenica 16 novembre a Levi, seguito la settimana successiva dalla prova di Gurgl, in Austria. Allenamento a Solda, in provincia di Bolzano, invece per Stefano Pizzato, Simon Talacci, Davide Seppi ed Edoardo Saracco, a scopo riabilitativo. 

Ultimi video

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:29
Golf, McIlroy guida i Play-Offs del DP World Tour ad Abu Dhabi
20:05
Sci: slalomisti in allenamento a Sölden tra il 6 e il 10 novembre
19:05
Vela: a Yacht Club Monaco le Winter Series con 25 equipaggi e 7 nazioni
18:30
Wings for Life World Run 2026: aperte le iscrizioni per il più grande evento benefico di corsa al mondo
18:02
Sarajevo: protesta per arrivo club israeliano di basket