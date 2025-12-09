Sci: parte stagione velocità, Goggia guida azzurre a Sankt Moritz

Parte la stagione della velocità nella Coppa del mondo femminile di sci alpino con l'appuntamento svizzero di Sankt Moritz. La pista Corviglia ospiterà venerdì 12 dicembre una discesa (ore 10.15), replicata il giorno successivo (ore 10.45), mentre domenica 14 dicembre è in programma un supergigante (ore 10.45). Saranno undici le azzurre iscritte, ricordando che alla discesa hanno diritto di partecipazione nove atlete, e al supergigante altre nove atlete con l'aggiunta di Allemand, che ha il posto fisso ereditato in Coppa Europa. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Fra discesa e supergigante, l'Italia vanta a Sankt Moritz 8 vittorie (3 Goggia di cui due in supergigante e una in discesa, 1 Curtoni in discesa, 1 Brignone in supergigante, 2 Karen Putzer in supergigante e 1 Isolde Kostner in discesa) e 25 podi complessivi.