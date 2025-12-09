Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci: parte stagione velocità, Goggia guida azzurre a Sankt Moritz

09 Dic 2025 - 11:14

Parte la stagione della velocità nella Coppa del mondo femminile di sci alpino con l'appuntamento svizzero di Sankt Moritz. La pista Corviglia ospiterà venerdì 12 dicembre una discesa (ore 10.15), replicata il giorno successivo (ore 10.45), mentre domenica 14 dicembre è in programma un supergigante (ore 10.45). Saranno undici le azzurre iscritte, ricordando che alla discesa hanno diritto di partecipazione nove atlete, e al supergigante altre nove atlete con l'aggiunta di Allemand, che ha il posto fisso ereditato in Coppa Europa. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Fra discesa e supergigante, l'Italia vanta a Sankt Moritz 8 vittorie (3 Goggia di cui due in supergigante e una in discesa, 1 Curtoni in discesa, 1 Brignone in supergigante, 2 Karen Putzer in supergigante e 1 Isolde Kostner in discesa) e 25 podi complessivi.

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Deplano: "Sono strafelice"

Deplano: "Sono strafelice"

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:14
Sci: parte stagione velocità, Goggia guida azzurre a Sankt Moritz
11:08
F1, niente rivincita per Sainz: "Non gioisco per i zero podi di Hamilton"
10:16
Nba: successo dei Suns su Minnesota, Indiana batte Sacramento
23:07
Nuoto, Barelli: "Europei Lublino ennesima edizione azzurra positiva"
22:20
Atletica: Josh Hoey firma nuovo record del mondo 600 indoor, scende sotto 1'13"