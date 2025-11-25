Sci, Paris: "Faccio molta terapia, bisogna valutare giorno per giorno"

"Sono ore di terapia per Dominik Paris, dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata lunedì in allenamento a Copper Mountain. Sono di buon umore e alla fine non c'è niente di rotto e quando è così si tratta solo di avere pazienza. Certo, fa un po' male e per questo faccio molte ore di trattamento. Bisognerà valutare giorno per giorno come andrà con la terapia". Così Dominik Paris, il 36enne carabiniere della Val d'Ultimo, che martedì è rimasto a completo riposo, come da indicazioni dello staff medico.