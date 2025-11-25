Logo SportMediaset

Bob, Coppa del Mondo: tredici azzurri in gara a Innsbruck

25 Nov 2025 - 16:20

 Gli specialisti del bob azzurro viaggiano in direzione di Innsbruck, in Austria. Dopo il debutto stagionale sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, Patrick Baumgartner e compagni puntano ora l'obiettivo sul tracciato di Igls, alle porte del capoluogo del Tirolo. Tra sabato 29 e domenica 30 novembre la pista austriaca proporrà una nuova sfida a base di bob a 2 e bob a 4, con il direttore tecnico Maurizio Oioli a confermare il team azzurro con i suoi tredici elementi, vale a dire: Patrick Baumgartner, Alex Verginer, Mattia Variola, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Riccardo Ragazzi, Jose Delmas Obou, Alex Pagnini, Alexi Atchori Essoh e Massimiliano Di Stasio. 

