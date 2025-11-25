Skicross, Deromedis in allenamento in Val Senales fino a venerdì

Scaldano i motori i protagonisti dello skicross. Quando manca ormai una quindicina di giorni dalla prima tappa di Coppa del Mondo della stagione olimpica - il debutto è in programma in Val Thorens tra il 9 ed il 12 dicembre - il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato una sessione di allenamento in Val Senales (Bolzano) per il gruppo di otto atleti composto da Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli e Andrea Chesi. Gli atleti saranno seguiti fino al 28 novembre dai tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Alessandro Leso e Kevin Marchetto.