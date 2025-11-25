Atp Finals: partenza record per 2026, venduti quasi 29.000 biglietti in 8 ore

Nemmeno il tempo di aprire la vendita libera, ieri alle ore 16, e i biglietti per le Nitto Atp Finals 2026 hanno registrato un successo travolgente: quasi 29.000 tagliandi venduti nelle prime otto ore, fino a mezzanotte. Un ritmo impressionante, equivalente a un biglietto al secondo. Un dato che conferma la straordinaria risposta del pubblico e la corsa al biglietto per assicurarsi un posto all'Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre 2026, quando Torino ospiterà per il sesto anno consecutivo il torneo che riunisce i migliori giocatori del mondo. Un risultato che testimonia una volta di più la fame di tennis che attraversa il Paese: l'entusiasmo costruito in questi anni attorno alle Finals, insieme ai successi del movimento italiano, continua a generare un interesse senza precedenti. Per i tesserati Fitp sono sempre attive le riduzioni su biglietti e abbonamenti.