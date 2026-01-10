Logo SportMediaset

Sci: Odermatt in testa al gigante di Adelboden, Vinatzer 6°

10 Gen 2026 - 12:05

Sotto una fitta nevicata, lo svizzero Marco Odermatt in 1.11.40 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Adelboden. Odermatt, che come i suoi connazionali ha corso con il lutto al braccio per la tragedia di Crans Montana, ha vinto tutte le ultime quattro edizioni di questa classica gara. Dietro di lui - con visibilità non perfetta ed un fondo ammorbidito dalla neve fresca - il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 1.14.89 ed il norvegese Timon Haugan in 1.14.93 . Miglior azzurro, con un buon 6/o tempo in 1.15.37 e dunque in piena corsa per il podio, è il gardenese Alex Vinatzer in 1.15.37. Poi per l'Italia in classifica dopo la prova dei primi trenta atleti al via c'è' il trentino Luca De Aliprandini, che nella passata stagione sali' sul podio proprio ad Adelboden, al momento 23/o in 1.16.54 dopo un errore sul vertiginoso muro finale. Fuori e' invece finito Filippo Della Vite. Seconda manche alle 13,30.

