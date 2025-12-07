Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci nordico: Gismondi sesta in 10 km tl a Trondheim

07 Dic 2025 - 11:10

Maria Gismondi centra un clamoroso sesto posto nella 10 km in tecnica libera di Trondheim, che ha archiviato la tre giorni di competizioni valevoli per la Coppa del mondo di sci nordico sulla pista norvegese. La ventunenne poliziotta di Subiaco si è resa protagonista di una gara di vertice, in cui si è insidiata a lungo nella lotta per il podio, unica non nordica (al pari di Jessie Diggins) a contrastare il potere di Svezia e Norvegia. Alla fine il suo ritardo di 26″1 dalla prima posizione è quasi un'investitura nel format che assegnerà le medaglie nell'ormai prossimo appuntamento di Milano Cortina 2026, su una distanza che già nello scorso mese di marzo le regalò un nono posto a Oslo. Era dal 2011 che una fondista italiana non arrivava nelle prime sei posizioni di una gara distance: l'ultima a riuscirci fu Arianna Follis, vincitrice nella pursuit del 2011 a Falun. La vittoria è andata alla svedese Ebba Andersson in 26'05″3, che ha preceduto la connazionale Moa Ilar di 2″0, terza posizione per Diggins a 16″5, che ha preceduto la norvegese Astrid Oeyre Slind e l'altra svedese Jonna Sundling. A punti è finita anche Caterina Ganz, venticinquesima a 1'08″1, più lontane Nicole Monsorno (62sima), Nadine Laurent (65sima) e Federica Cassol (67sima). La classifica generale di coppa vede Diggins salire a 482 punti contro i 480 di Ilar. Il prossimo appuntamento con il circuito femminile è previsto a Davos venerdì 12 dicembre con una team sprint.

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:10
F1: Sinner ad Abu Dhabi, visita al paddock e saluto ad Antonelli
11:10
Sci nordico: Gismondi sesta in 10 km tl a Trondheim
10:04
Sci alpinismo: De Silvestro-Boscacci secondi in staffetta mista Cdm
09:29
Snowboard: CdM, Mirko Felicetti trionfa a Mylin nel gigante parallelo
23:32
F1, Piastri avverte: "Ordini scuderia? Anche io posso vincere Mondiale"