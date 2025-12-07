Sci nordico: Gismondi sesta in 10 km tl a Trondheim

Maria Gismondi centra un clamoroso sesto posto nella 10 km in tecnica libera di Trondheim, che ha archiviato la tre giorni di competizioni valevoli per la Coppa del mondo di sci nordico sulla pista norvegese. La ventunenne poliziotta di Subiaco si è resa protagonista di una gara di vertice, in cui si è insidiata a lungo nella lotta per il podio, unica non nordica (al pari di Jessie Diggins) a contrastare il potere di Svezia e Norvegia. Alla fine il suo ritardo di 26″1 dalla prima posizione è quasi un'investitura nel format che assegnerà le medaglie nell'ormai prossimo appuntamento di Milano Cortina 2026, su una distanza che già nello scorso mese di marzo le regalò un nono posto a Oslo. Era dal 2011 che una fondista italiana non arrivava nelle prime sei posizioni di una gara distance: l'ultima a riuscirci fu Arianna Follis, vincitrice nella pursuit del 2011 a Falun. La vittoria è andata alla svedese Ebba Andersson in 26'05″3, che ha preceduto la connazionale Moa Ilar di 2″0, terza posizione per Diggins a 16″5, che ha preceduto la norvegese Astrid Oeyre Slind e l'altra svedese Jonna Sundling. A punti è finita anche Caterina Ganz, venticinquesima a 1'08″1, più lontane Nicole Monsorno (62sima), Nadine Laurent (65sima) e Federica Cassol (67sima). La classifica generale di coppa vede Diggins salire a 482 punti contro i 480 di Ilar. Il prossimo appuntamento con il circuito femminile è previsto a Davos venerdì 12 dicembre con una team sprint.