Sci, niente Giochi per Hirscher: "Non ho tempi all'altezza"

Niente da fare per Marcel Hirscher: l'austriaco, vincitore della Coppa del mondo per otto stagioni consecutive, ha annunciato che non parteciperà alle gare di Coppa del Mondo di quest'anno e, quindi, alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il 36enne salisburghese, dopo il ritiro nel 2019 era diventato imprenditore lanciando una nuova marca di sci. Era poi rientrato alle competizioni gareggiando nel 2024 con i colori dell'Olanda ma ottenendo risultati non clamorosi e facendo pensare che fosse interessato soprattutto ad ottenere clamore mediatico per la sua azienda. L'anno scorso si era poi infortunato in allenamento.