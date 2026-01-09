Sci, niente Giochi per Hirscher: "Non ho tempi all'altezza"

Niente da fare per Marcel Hirscher: l'austriaco, vincitore della Coppa del mondo per otto stagioni consecutive, ha annunciato che non parteciperà alle gare di Coppa del Mondo di quest'anno e, quindi, alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il 36enne salisburghese, dopo il ritiro nel 2019 era diventato imprenditore lanciando una nuova marca di sci. Era poi rientrato alle competizioni gareggiando nel 2024 con i colori dell'Olanda ma ottenendo risultati non clamorosi e facendo pensare che fosse interessato soprattutto ad ottenere clamore mediatico per la sua azienda. L'anno scorso si era poi infortunato in allenamento.
Ultimamente aveva fatto sapere di voler tornare in gara alle Olimpiadi e dunque, un po' prima, anche in qualche gara di Coppa del mondo. In un primo momento pareva dovesse rientrare per il recente slalom notturno di Campiglio. Ma non si era fatto vedere. Ora sui social ha lui stesso annunciato la decisione: "I tempi che riesco a fare in allenamento non sono degni della Coppa del mondo".
Hirscher non ha però escluso di volere continuare ad allenarsi per un futuro ritorno all'agonismo. Del resto l'austriaco ha solo 36 anni mentre la statunitense Lindsey Vonn a 41 anni è rientrata dopo cinque anni di pausa, vincendo.