Sci: Nazionale fino a domani in ritiro a Madonna di Campiglio

La Nazionale italiana di sci alpino è in ritiro nell'ambito turistico di Madonna di Campiglio, in Trentino. Fino a domani gli azzurri si concentreranno nelle attività a 'secco' nella pista di atletica di Tione, nel palazzetto dello sport di Bondo e nelle strutture di Madonna di Campiglio. Al raduno stanno partecipando Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Giovanni Franzoni e Tommaso Sala. Il lavoro viene guidato dallo staff tecnico federale, formato dal direttore tecnico Massimo Carca, dall'allenatore responsabile Mauro Pini, supportato dal tecnico Peter Fill e dai tecnici Luca Rosi, Luca Riorda e Davide Marchetti. Proprio la presenza di Davide Marchetti rappresenta una delle principali novità per la stagione 2025-2026. Originario del Trentino e residente a Borgo Lares, Marchetti ha maturato un'importante esperienza nel circuito internazionale, ricoprendo nelle ultime due stagioni il doppio ruolo di preparatore atletico e allenatore. Da questa stagione assume ufficialmente il ruolo di allenatore delle discipline tecniche per la squadra maschile di Coppa del mondo, affiancando Mauro Pini e collaborando strettamente con Peter Fill.