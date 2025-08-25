Sci nautico: Mondiali al via, Italia a caccia di medaglie

L'Italia dello sci nautico è pronta a scendere in acqua. Infatti, nell'arena di Recetto, lo specchio d'acqua del Sesia, in Piemonte, Centro tecnico federale della Fissw, per una settimana sarà l'epicentro delle discipline classiche con i Mondiali, una gara che la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, ha voluto riportare in Italia dopo 24 anni ospitando, fino al 31 agosto, circa 200 atleti provenienti da 33 nazioni. "Abbiamo sognato a lungo di organizzare questa gara, diamo il via a un evento di altissimo livello. L'Italia si mette in mostra in tutto il suo splendore: il Centro di Recetto è considerato tra i migliori al mondo ed è incastonato in un territorio ricco di storia e da potenzialità turistiche enormi. Come Federazione promuoviamo i nostri bellissimi sport, ma facendo questo incoraggiamo anche il turismo sportivo, un modo per stimolare anche l'economia di territori", afferma Claudio Ponzani, presidente della Fissw. Tredici gli azzurri che andranno a caccia delle medaglie di squadra e dei podi individuali nello slalom, nel salto e nelle figure. La squadra italiana, infatti, è tra le più blasonate del mondo e arriva con due titoli open cuciti al petto: l'oro e l'argento europei nello slalom ottenuti da Degasperi e Caruso e l'oro di squadra e diverse medaglie individuali ottenute pochi giorni fa in Austria all'europeo dedicato agli under 21. "Recetto già da qualche settimana respira un'aria internazionale ed è pronta per il più prestigioso evento di sci nautico del 2025 - spiega Luciano Serafica, amministratore delegato Fissw Servizi e responsabile dell'organizzazione tecnica e logistica dell'evento -. I più forti atleti del mondo sono arrivati già da diversi giorni per familiarizzare con il piano d'acqua e i campi gara e il Centro tecnico federale ha cambiato pelle: non solo una struttura all'avanguardia per gli allenamenti e le gare, ma oggi è anche un villaggio sportivo con area stampa e tv, area ospitalità, mensa e ovviamente la zona dedicata agli atleti. Ora un grande in bocca al lupo a tutti per la competizione".