Sci, Madonna di Campiglio abbraccia Stenmark e i suoi campioni

Una parata di stelle e di campioni che è il degno l’antipasto delle emozioni in programma questa sera. Tutto è pronto per una notte di emozioni uniche sul Canalone Miramonti, a partire dalle 17:45 per la prima manche, seguita dalla seconda alle 20:45 e accompagnata da musica e intrattenimento in Piazza Sissi. In tanti si candidano a vestire la Maglia Fulmine e scrivere il loro nome in una storia senza tempo.