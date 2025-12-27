Sci: la svedese Hector in testa al gigante di Semmering, nona Della Mea

La svedese Sara Hector in 57.15 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Semmering, valido per la Coppa del Mondo. Alle sue spalle l'austriaca Julia Scheib in 57.17 e Lara Colturi in 57.28 per l'Albania. Miglior azzurra è la tarvisiana Lara Della Mea, al momento nona in 58.59 con il pettorale 25. Per l'Italia - con temperature miti su una pista Panorama tutta in ombra e con una visibilità non perfetta che complica i numerosi e ostici dossi, pur senza grandi pendenze - in classifica c'è poi Sofia Goggia 11/a in 58.62. Si qualifica, per la prima volta in carriera, anche Alice Pazzaglia, 23enne originaria di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, 26/a in 1.00.09, così come torna nelle trenta anche la valdostana Giorgia Collomb, 27/a in 1.00.18. Sfiora l'impresa la giovanissima Anna Trocker: la classe 2008, alla sua prima gara tra le grandi, arriva 32/a, a soli 2 decimi dall'ingresso in seconda manche, con il pettorale 63. Mentre la neozelandese Alice Robinson - leader della classifica di gigante - è finita fuori per un errore quando era al comando, la campionessa americana Mikaela Shiffrin è in ritardo, ottava a un secondo e 16 centesimi da Hector. Seconda manche alle ore 13.