Milano Cortina: la fiamma olimpica a Sabaudia con tre campioni del canottaggio

La fiamma olimpica è approdata oggi in provincia di Latina. Tre campioni del canottaggio, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l'hanno portata oggi a Sabaudia, la casa delle Fiamme Gialle con cui hanno raggiunto, in azzurro, successi importanti. Alle 16:27 Matteo Sartori, azzurro a Parigi 2024 e oro in Coppa del Mondo nel 2025, ha ricevuto la torcia in prossimità della torre civica, occasione speciale per rendere omaggio alle Olimpiadi di Roma. Dopo aver proceduto duecento metri in direzione del mare, c'è stato il cambio con il papà Alessio, cinque Olimpiadi e tre medaglie (oro a Sidney 2000 nel quattro di coppia, argento a Londra 2012 nel doppio, bronzo ad Atene 2004 nel doppio). Sartori padre ha raggiunto il ponte di Sabaudia dove ha consegnato la fiaccola a Romano Battisti, suo capovoga nell'argentata Olimpiade londinese.