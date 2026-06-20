Sci: il gruppo azzurro maschile delle discipline tecniche in raduno a Tione

Allenamento atletico per la squadra di Coppa del mondo delle discipline tecniche che, dopo qualche giorno di sciata in ghiacciaio, si ritrova nella località trentina di Tione (Trento) per un raduno che comincia lunedì 22 giugno e si conclude domenica 28 giugno. Agli ordini dell'allenatori Alexander Prosch, Davide Marchetti del preparatore atletico Marco Gullino si cimenteranno Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Simon Talacci, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi e Luca De Aliprandini.