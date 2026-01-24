Sci, Franzoni: "Oggi ero carico, avere la testa libera fa tanta differenza"

"In superG sono sempre un po' nervoso, oggi invece ero carico perché dopo ieri mi sono tolto un po' di pressione di dosso, gli altri hanno fatto podio e hanno vinto, loro hanno fatto tutte le interviste, io invece mi sono un po' riposato, mi sono tolto un po' di pressione. Oggi ero veramente carico prima di partire, fino alla stradina non ero così veloce, poi però come fatto in prova ho sciato veramente bene e sono riuscito a fare la differenza. Un po' me lo sentivo quando sono arrivato all'arrivo e ho visto 1"40 su Casse che è un grande sciatore, allora ho detto 'forse oggi l'ho combinata'". Così Giovanni Franzoni dopo il trionfo in discesa libera a Kitzbuehel. "Come nasce questo exploit? Non lo so, sinceramente non lo so, però quanto può cambiare la testa in così poco e farti sciare un po' più libero...sapevo che nelle gare avevo margine, non riuscivo a sciogliermi e a sciare libero di testa, anche ieri un pochino ho sbagliato però penso che la testa faccia tanta differenza - ha proseguito - il crederci per un ragazzo come me che tante volte un po' insicuro, credere di farcela e di aumentare questa confidenza anche sugli sci poi dà i risultati".