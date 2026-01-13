Sci fondo, Cdm: Pellegrino guida squadra di tredici azzurri ad Oberhof

Recuperato lo sforzo del Tour de Ski, la Coppa del Mondo torna protagonista nel fine settimana con la tappa che a Oberhof, in Germania, proporrà una sprint in tecnica libera ed una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri. Sono tredici gli atleti azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter. Federico Pellegrino ha saputo salire due volte in carriera sul podio di Oberhof, individualmente nella sprint del dicembre 2013 (proposta come tappa del Tour de Ski) e nel gennaio del 2024 nella staffetta insieme a Dietmar Nöckler, Elia Barp e Simone Daprà. Sempre in Coppa del Mondo, nel complesso Oberhof ha visto l'Italia salire sul podio in altre tre occasioni con la vittoria firmata da Cristian Zorzi e Giorgio Di Centa nella team sprint del 2003, il secondo posto di Arianna Follis nella 5 km del 2009 ed il terzo di Marianna Longa nell'inseguimento del 2011.