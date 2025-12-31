Sci di fondo: Tour de Ski, Schumacher vince mass start tl a serie, Pellegrino 16/mo

Lo statunitense Gus Schumacher ha conquistato il successo nell'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, proposta a Dobbiaco (Bolzano) come terza tappa della ventesima edizione del Tour de Ski. Sui 5 chilometri (1700+3300 metri) del tracciato pusterese, la serie più veloce delle quattro proposte dall'inedito format si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9'35"4 davanti all'austriaco Benjamin Moser (+0"2) e al norvegese Lars Heggen (+0"6); ottavo posto quindi per Emil Iversen (+7"1), vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo dodicesimo a 8"6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il sedicesimo tempo complessivo con un gap di 9"2 rispetto a Schumacher, mentre Elia Barp ha saputo imporsi nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19esimo tempo a 9"8.
Davide Graz ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31esimo tempo (+11"5), seguito da Francesco De Fabiani (+12"5 nella terza serie), con Simone Daprà e Simone Mocellini rispettivamente 55esimo e 57esimo, e Giacomo Gabrielli 96esimo. Distacchi che si riflettono in piccole variazioni nella classifica generale: Klæbo resta leader con 45" di margine su Heggen e 57" su Amundsen, Pellegrino è ora ottavo a 1'16, Barp tredicesimo a 1'38 con Graz 24esimo a 2'10. Distacchi che determineranno domani alle 10:30 la serie di partenza della 20km ad inseguimento in tecnica classica, quarto e ultimo atto della tappa di Dobbiaco.