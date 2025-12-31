Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci di fondo: Tour de Ski, Schumacher vince mass start tl a serie, Pellegrino 16/mo

31 Dic 2025 - 19:33

Lo statunitense Gus Schumacher ha conquistato il successo nell'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, proposta a Dobbiaco (Bolzano) come terza tappa della ventesima edizione del Tour de Ski. Sui 5 chilometri (1700+3300 metri) del tracciato pusterese, la serie più veloce delle quattro proposte dall'inedito format si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9'35"4 davanti all'austriaco Benjamin Moser (+0"2) e al norvegese Lars Heggen (+0"6); ottavo posto quindi per Emil Iversen (+7"1), vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo dodicesimo a 8"6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il sedicesimo tempo complessivo con un gap di 9"2 rispetto a Schumacher, mentre Elia Barp ha saputo imporsi nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19esimo tempo a 9"8.

Davide Graz ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31esimo tempo (+11"5), seguito da Francesco De Fabiani (+12"5 nella terza serie), con Simone Daprà e Simone Mocellini rispettivamente 55esimo e 57esimo, e Giacomo Gabrielli 96esimo. Distacchi che si riflettono in piccole variazioni nella classifica generale: Klæbo resta leader con 45" di margine su Heggen e 57" su Amundsen, Pellegrino è ora ottavo a 1'16, Barp tredicesimo a 1'38 con Graz 24esimo a 2'10. Distacchi che determineranno domani alle 10:30 la serie di partenza della 20km ad inseguimento in tecnica classica, quarto e ultimo atto della tappa di Dobbiaco.

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Biathlon, eseguita l'autopsia su Sivert Bakken. Il legale: "Non ci sono elementi per ipotizzare illeciti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:28
Pallanuoto: i convocati azzurri per gli Europei maschili a Belgrado
19:33
Sci di fondo: Tour de Ski, Schumacher vince mass start tl a serie, Pellegrino 16/mo
18:32
Atletica: l'etiope Kejelcha vince la BOclassic con record
17:32
Tizzano: Fic, entro tre mesi le elezioni per il nuovo presidente
16:31
F1: aerodinamica e motori, come cambiano le monoposto nel 2026