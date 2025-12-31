Tizzano: Fic, entro tre mesi le elezioni per il nuovo presidente

Dopo la scomparsa, lunedì scorso, del presidente Davide Tizzano, in attesa delle elezioni che si svolgeranno entro tre mesi, il vicepresidente vicario Fabrizio Quaglino assume l'ordinaria amministrazione della Federazione italiana canottaggio. Lo ricorda una nota della Fic, nella quale si sottolinea che la grande "partecipazione al lutto, con migliaia di messaggi arrivati alle caselle di posta federali e pubblicati sui social, è stata ed è tuttora straordinaria. Il Consiglio Federale si stringe, ancora una volta, attorno alla famiglia del Presidente, ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato la propria vicinanza alla famiglia remiera in questo momento di enorme tristezza".