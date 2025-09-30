Logo SportMediaset
Sci di fondo, squadra olimpica degli Azzurri in raduno a Feltre

30 Set 2025 - 12:13

Saranno nel complesso quindici gli atleti della Squadra Milano Cortina 2026 che dal 2 al 5 ottobre affronteranno un raduno di allenamento a Feltre, in provincia di Belluno. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha previsto la partecipazione di Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò, Andrea Zorzi, Lorenzo Romano, Davide Ghio Aksel Artusi e Davide Negroni al maschile, di Federica Cassol, Virginia Cena, Martina Di Centa, Beatrice Laurent, Marit e Ylvie Folie al femminile. Insieme a loro, sono convocati a scopo riabilitativo-propriocettivo anche Simone Mocellini e Gabriele Matli. Il raduno sarà coordinato dai tecnici Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi e Tullio Grandelis, con la partecipazione dei fisioterapisti Barbara Bigoni e Stella Borgonovi. 

