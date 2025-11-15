Tennis e rugby, a Torino flashmob per weekend di grande sport

Mantellina blu e ombrello giallo, i colori di Torino, tutti insieme in movimento per ricreare la traiettoria di una pallina da tennis gigante che rimbalza sul selciato: una delle piazze simbolo della città, piazza San Carlo, si è trasformata questa mattina in un maxi campo da tennis per il flashmob 'Torino in Gioco'. L'niziativa ha inaugurato la giornata di festa con cui la città apre un weekend da capitale mondiale dello sport, con le semifinali e la finale delle Atp Finals 2025 e la sfida di rugby tra Italia e Sudafrica. Il look dei partecipanti è stato scelto anche per richiamare la grafica della campagna di comunicazione Live Tennis, Love Torino & Piemonte. Quella di oggi è anche la giornata della grande festa del tennis, con un programma di eventi che animeranno alcune delle location più iconiche e suggestive della città. Fra queste il Museo Egizio che ospiterà nella Galleria dei Re Open Machine Unplugged, il Museo Nazionale dell'Automobile, dove andrà in scena Una Notte al Mauto, i Murazzi, con lezioni di yoga, concerti live, dj set e stand-up comedy e la Società Canottieri Esperia, teatro di un inedito torneo di tennis in notturna con partite flash, ideato da Samuel Romano dei Subsonica.