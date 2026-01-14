Sci, Coppa Europa: Sara Allemand vince discesa Pass Thurn, quarto Thaler

L'azzurra portacolori del Cs Carabinieri ha tagliato il traguardo in 1'34"06, lasciandosi alle spalle di 9 e 61 centesimi di secondo le austriache Anna Schilcher e Leonie Zegg che hanno così completato il podio di giornata. Appena a ridosso delle top3, ecco dunque Sara Thaler che ha visto sfumare l'occasione di salire a propria volta sul podio per soli sei centesimi: 0"67 infatti il ritardo dalla compagna di squadra, con Ilaria Ghisalberti ottima ottava a 1"16. A seguire, buoni riscontri anche per Giulia Albano che trova il 15esimo tempo a 1"51, con Vicky Bernardi e Ludovica Righi rispettivamente ventesima a 1"73 e ventunesima a 1"79. Entrano in zona punti anche Sofia Amigoni (+1"85) e Federica Lani (+2"01) mentre si assesta appena al di fuori delle migliori trenta Carlotta De Leonardis (+2"50); non hanno completato la prova Cristina Trabucchi ed Ivy Schölzhorn. Thaler ed Allemand occupano ora il terzo e quarto posto della classifica di specialità: Schilcher guida a quota 260 dopo le tre gare disputate davanti a Zegg (172), Thaler (146) e Allemand (136) mentre nella generale resta leader Alice Pazzaglia (380) seguita da Laura Steinmair (312) ed Ambra Pomarè (279). La tappa di Pass Thurn si completa domani con una seconda discesa.